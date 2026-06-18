На омской станции тепловоз сошел с рельсов

На железнодорожной станции Московка, расположенной в Омской области и являющейся частью Западно-Сибирской железной дороги, в среду, 17 июня 2026 года, один из тепловозов сошел с рельсового пути. Об этом сообщила вчера вечером пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.