На омской станции тепловоз сошел с рельсов

По предварительной информации, ЧП обошлось без опрокидывания локомотива.
«В Омской области на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза с рельсов без опрокидывания. Задержек в движении поездов на станции не последовало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
Теперь омским транспортным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Для определения причин произошедшего осуществляется надзорная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения норм законодательства, регулирующего безопасность функционирования и использования железнодорожного транспорта.
Напомним, в конце мая текущего года на участке ж/д полотна в границах Омской области тоже поздним вечером с рельсов сошла цистерна грузового состава. Сообщалось, что для устранения последствий инцидента был задействован восстановительный поезд.