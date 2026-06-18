Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омской станции тепловоз сошел с рельсов

На железнодорожной станции Московка, расположенной в Омской области и являющейся частью Западно-Сибирской железной дороги, в среду, 17 июня 2026 года, один из тепловозов сошел с рельсового пути. Об этом сообщила вчера вечером пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: SuperOmsk.ru

По предварительной информации, ЧП обошлось без опрокидывания локомотива.

«В Омской области на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза с рельсов без опрокидывания. Задержек в движении поездов на станции не последовало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

Теперь омским транспортным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Для определения причин произошедшего осуществляется надзорная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения норм законодательства, регулирующего безопасность функционирования и использования железнодорожного транспорта.

Напомним, в конце мая текущего года на участке ж/д полотна в границах Омской области тоже поздним вечером с рельсов сошла цистерна грузового состава. Сообщалось, что для устранения последствий инцидента был задействован восстановительный поезд.