Полицейский спас ребенка от набросившейся стаи собак в Приангарье

IrkutskMedia, 18 июня. В Черемховском районе сотрудник полиции защитил ребенка от набросившейся стаи собак. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах мальчик пытается убежать от агрессивных псов, но они его сбивают с ног. Видео произошедшего смотрите в канале редакции.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, начальник ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» майор полиции Исмаил Мамедов отправился на обеденный перерыв. Через открытое окно автомобиля он услышал детский крик и выскочил, чтобы выяснить, что случилось. В этот момент он увидел, как стая уличных собак накинулась на ребенка и повалила его на землю.
Полицейский начал громко кричать и бросился к агрессивным животным, отпугнув их. Благодаря своевременной помощи правоохранителя мальчик не пострадал.
Сотрудник полиции убедился, что ребенок в порядке и не получил травм, а собаки убежали. Он связался с матерью мальчика, рассказав о случившемся, а затем проинформировал заинтересованные службы, в чью компетенцию входит отлов безнадзорных животных.
Добавим, что прокуратура Черемхова организовала проверку в связи с нападением на мальчика стаи собак, которых отогнал сотрудник полиции. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными без владельцев. По итогам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее агентство сообщало, что свора из шести бродячих собак напала на жителя Иркутска возле школы № 23 на улице Жигулевской 6 февраля. Мужчине удалось отбиться пакетом с мусором.