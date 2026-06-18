Полицейский спас ребенка от набросившейся стаи собак в Приангарье

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, начальник ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» майор полиции Исмаил Мамедов отправился на обеденный перерыв. Через открытое окно автомобиля он услышал детский крик и выскочил, чтобы выяснить, что случилось. В этот момент он увидел, как стая уличных собак накинулась на ребенка и повалила его на землю.