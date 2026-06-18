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На подлете к Москве сбили 180 БПЛА

Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве с начала суток, выросло до 180, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве с начала суток, выросло до 180, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Также БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, там произошел пожар. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. На фоне атаки беспилотников ограничивали работу московские аэропорты, в Шереметьево людей эвакуировали на парковку.

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