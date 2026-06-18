В Башкирии молния уничтожила жилой дом и его хозяйку

Как рассказали в управлении МЧС по Республике Башкортостан, на место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы, которые ликвидировали возгорание.
Еще до прибытия пожарных очевидцы происшествия вынесли из горевшего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали гибель пенсионерки.
Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда.
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