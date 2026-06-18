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В Башкирии молния уничтожила жилой дом и его хозяйку

Накануне поздно вечером в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о пожаре в селе Кундряк на улице Мира в Стерлибашевском районе. Огонь охватил бревенчатый дом площадью 60 квадратных метров.

Источник: "Российская газета"

Как рассказали в управлении МЧС по Республике Башкортостан, на место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы, которые ликвидировали возгорание.

Еще до прибытия пожарных очевидцы происшествия вынесли из горевшего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали гибель пенсионерки.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда.

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