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На северо-западе Челябинска машина без водителя врезалась в многоэтажный дом

По словам очевидцев, после столкновения двигатель автомобиля продолжал работать, ведущие колеса вращались.

Источник: Агентство новостей «Доступ»

На северо-западе Челябинска машина без водителя врезалась в многоэтажный дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Необычный случай произошел на Краснопольском проспекте.

ВАЗ-2114 стоял на парковке возле жилого дома, вдруг самопроизвольно начал движение, пересек внутридворовый проезд, проехал через тротуар и газон и совершил наезд на фасад здания.

«Происшествие обошлось без пострадавших, не были повреждены и другие транспортные средства», — прокомментировали в Противопожарной службе региона.

По словам очевидцев, после столкновения двигатель автомобиля продолжал работать, ведущие колеса вращались.

«Машина продолжала попытку продвинуться вперед — на грунте и газоне образовался характерный след от пробуксовки колес. Очевидцы вызвали пожарных. Личный состав ПЧ № 101 отключил аккумуляторную батарею, исключив возможность возникновения возгорания, и отбуксировал транспортное средство в безопасное место», — говорится в комментарии.