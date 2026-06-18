На северо-западе Челябинска машина без водителя врезалась в многоэтажный дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Необычный случай произошел на Краснопольском проспекте.
ВАЗ-2114 стоял на парковке возле жилого дома, вдруг самопроизвольно начал движение, пересек внутридворовый проезд, проехал через тротуар и газон и совершил наезд на фасад здания.
«Происшествие обошлось без пострадавших, не были повреждены и другие транспортные средства», — прокомментировали в Противопожарной службе региона.
По словам очевидцев, после столкновения двигатель автомобиля продолжал работать, ведущие колеса вращались.
«Машина продолжала попытку продвинуться вперед — на грунте и газоне образовался характерный след от пробуксовки колес. Очевидцы вызвали пожарных. Личный состав ПЧ № 101 отключил аккумуляторную батарею, исключив возможность возникновения возгорания, и отбуксировал транспортное средство в безопасное место», — говорится в комментарии.