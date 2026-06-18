Суд арестовал «Адольфа Гитлера» из Нижнего Тагила

Изначально правоохранительные органы посетили Строительный колледж, в котором учится обвиняемый. В образовательном заведении сыщики проверили его соцсети, в результате чего выяснили, что студент публиковал свастику в интернете и демонстрировал ее в самом колледже. В итоге тагилец признал свою вину и заявил, что подобного больше не повторится. Также он удалил все публикации.
«Эти обстоятельства и отразилось на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей. Продолжит ли тагильский “Адольф Гитлер” учебу на электрика в Строительном колледже или будет отчислен, решится в ближайшее время», — рассказал полковник Горелых.
Напомним, студент купил пиццу, оформив заказ на имя Адольфа Гитлера, в торговом центре «Депо». Тагилец заявил, что не является нацистом и не придерживается идеологии, а поступок мотивировал тем, что не осознавал его смысл. В отношении задержанного завели административное дело по статье «пропаганда фашизма».