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Суд арестовал «Адольфа Гитлера» из Нижнего Тагила

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня, УралПолит.Ru. Суд Ленинского района Нижнего Тагила признал местного жителя, который купил пиццу, оформив заказ на имя Адольфа Гитлера, виновным в распространении нацистской символики. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Источник: Телеграм-канал Shot

Изначально правоохранительные органы посетили Строительный колледж, в котором учится обвиняемый. В образовательном заведении сыщики проверили его соцсети, в результате чего выяснили, что студент публиковал свастику в интернете и демонстрировал ее в самом колледже. В итоге тагилец признал свою вину и заявил, что подобного больше не повторится. Также он удалил все публикации.

«Эти обстоятельства и отразилось на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей. Продолжит ли тагильский “Адольф Гитлер” учебу на электрика в Строительном колледже или будет отчислен, решится в ближайшее время», — рассказал полковник Горелых.

Напомним, студент купил пиццу, оформив заказ на имя Адольфа Гитлера, в торговом центре «Депо». Тагилец заявил, что не является нацистом и не придерживается идеологии, а поступок мотивировал тем, что не осознавал его смысл. В отношении задержанного завели административное дело по статье «пропаганда фашизма».