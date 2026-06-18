Суд арестовал «Адольфа Гитлера» из Нижнего Тагила

Изначально правоохранительные органы посетили Строительный колледж, в котором учится обвиняемый. В образовательном заведении сыщики проверили его соцсети, в результате чего выяснили, что студент публиковал свастику в интернете и демонстрировал ее в самом колледже. В итоге тагилец признал свою вину и заявил, что подобного больше не повторится. Также он удалил все публикации.