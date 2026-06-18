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Житель Башкирии в зоомагазине вонзил нож в шею бывшей жены

Женщина выжила, оказав мужчине сопротивление.

Источник: Башинформ

Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан заключил под стражу 29-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 16 июня в помещении зоомагазина обвиняемый напал на свою бывшую жену с ножом, чтобы убить ее. Он нанес потерпевшей не менее одного удара в область шеи, причинив проникающее ранение с повреждением трахеи.

Обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца, так как пострадавшая оказала активное сопротивление и позвала на помощь очевидцев. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее другая жительница Башкирии случайно бросила нож в ревнивого супруга.