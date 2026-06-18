Житель Башкирии в зоомагазине вонзил нож в шею бывшей жены

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 16 июня в помещении зоомагазина обвиняемый напал на свою бывшую жену с ножом, чтобы убить ее. Он нанес потерпевшей не менее одного удара в область шеи, причинив проникающее ранение с повреждением трахеи.