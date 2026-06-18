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Пострадавших при атаке в Брянской области перевозят в Беларусь

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Всех белорусов, которые были ранены при атаке украинских дронов в Брянской области, вывозят с территории России в Беларусь, где они продолжат лечение.

Источник: Sputnik.by

«Всех пострадавших белорусов начали доставлять с Брянщины в Беларусь, там они продолжат лечение», — сообщил Sputnik информированный источник в правительстве региона.

По его словам, нескольким пострадавшим, которые получили ранения, были сделаны операции.

Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, из шести пострадавших в результате атаки беспилотника два человека — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев ранее заявлял, что российская сторона предложила оказать медпомощь пострадавшим в своих учреждениях здравоохранения. Однако было принято решение об эвакуации граждан Беларуси на родину — соответствующее поручение дал президент Александр Лукашенко.

Автобус с детьми из Беларуси, следовавший в Геленджик, в среду был атакован украинским беспилотником на трассе А-240 в Брянской области.

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