Пострадавших при атаке в Брянской области перевозят в Беларусь

«Всех пострадавших белорусов начали доставлять с Брянщины в Беларусь, там они продолжат лечение», — сообщил Sputnik информированный источник в правительстве региона.
По его словам, нескольким пострадавшим, которые получили ранения, были сделаны операции.
Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, из шести пострадавших в результате атаки беспилотника два человека — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев ранее заявлял, что российская сторона предложила оказать медпомощь пострадавшим в своих учреждениях здравоохранения. Однако было принято решение об эвакуации граждан Беларуси на родину — соответствующее поручение дал президент Александр Лукашенко.
Автобус с детьми из Беларуси, следовавший в Геленджик, в среду был атакован украинским беспилотником на трассе А-240 в Брянской области.