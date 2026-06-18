В Уфе электровелосипедист сбил школьника на самокате

По предварительным данным ГАИ Уфы, вчера вечером 21-летний водитель, управляя электровелосипедом «Монстар», двигаясь по дворовой территории в сторону ул. Рихарда Зорге, совершил наезд на маленького пешехода, который ехал на самокате во встречном направлении.