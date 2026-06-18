Силы ПВО за ночь сбили над Россией 555 БПЛА

В Белгородской области в поселке Ракитном FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта, пострадал мужчина. В Ростовской области за ночь сбили около 60 дронов в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах. При атаке БПЛА в городе Гуково погиб один человек, еще двое пострадали. В Калужской области уничтожены 11 БПЛА над несколькими округами и на окраине Обнинска, никто не пострадал. В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.