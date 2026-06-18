МО РФ: 555 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами

Средства ПВО отразили атаку БПЛА на Воронежскую область в ночь на 18 июня, следует из данных Минобороны РФ.
Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над двумя городскими округами и девятью районами были ликвидированы 35 беспилотников.
По информации военного ведомства, всего за ночь были перехвачены и уничтожены 555 украинских БПЛА самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.