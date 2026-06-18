Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: 555 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами

Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над двумя городскими округами и девятью районами были ликвидированы 35 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Средства ПВО отразили атаку БПЛА на Воронежскую область в ночь на 18 июня, следует из данных Минобороны РФ.

Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над двумя городскими округами и девятью районами были ликвидированы 35 беспилотников.

По информации военного ведомства, всего за ночь были перехвачены и уничтожены 555 украинских БПЛА самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше