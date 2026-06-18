Сенатор добавил, что международные экологические организации обычно не реагируют на действия ВСУ, хотя те творят произвол на деньги европейских и американских налогоплательщиков. По его мнению, вместо осуждения они предпочтут отвернуться и не заметить происходящее. СМИ писали, что площадь естественного поля на Кинбурнской косе, на котором расли степные орхидеи, составляла 60 гектаров, что делало его крупнейшим в Европе. Несколько видов данных цветов занесены в Красную книгу.