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Шурыгиной под домашним арестом запретили пользоваться интернетом и звонить

Блогерше Диане Шурыгиной, находящейся под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Блогерше Диане Шурыгиной, находящейся под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что девушке разрешено использовать телефон только для вызова экстренных служб в случае необходимости.

— Также Шурыгиной запрещено общаться с другими фигурантами дела и иными людьми, за исключением своего адвоката и близких родственников, — передает агентство.

Распространение порнографических материалов стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении девушки. В ее квартире прошли обыски. Шурыгину задержали, позднее суд отправил ее под домашний арест до 19 июля.

По неподтвержденным данным, девушка планировала скрыться от следствия на Бали. Чем «прославилась» Шурыгина и какой срок ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».