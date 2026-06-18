Шурыгиной под домашним арестом запретили пользоваться интернетом и звонить

Блогерше Диане Шурыгиной, находящейся под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что девушке разрешено использовать телефон только для вызова экстренных служб в случае необходимости.
— Также Шурыгиной запрещено общаться с другими фигурантами дела и иными людьми, за исключением своего адвоката и близких родственников, — передает агентство.
Распространение порнографических материалов стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении девушки. В ее квартире прошли обыски. Шурыгину задержали, позднее суд отправил ее под домашний арест до 19 июля.
По неподтвержденным данным, девушка планировала скрыться от следствия на Бали. Чем «прославилась» Шурыгина и какой срок ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».