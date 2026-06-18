Шурыгиной под домашним арестом запретили пользоваться интернетом и звонить

Блогерше Диане Шурыгиной, находящейся под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.