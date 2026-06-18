В Прикамье суд вынес приговор соцработнице за кражу денег у пенсионерки

Следователи МО МВД РФ «Кудымкарский» доказали, что 44-летняя осужденная, работая в доме-интернате для престарелых и инвалидов помощником по уходу за маломобильными постояльцами, в апреле 2026 года похитила из кошелька на прикроватном столике 17 тысяч рублей.