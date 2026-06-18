В Прикамье суд вынес приговор соцработнице за кражу денег у пенсионерки

Суд вынес приговор соцработнице, укравшей деньги у пенсионерки, сообщили в пресс-службе прикамского главка МВД.
Следователи МО МВД РФ «Кудымкарский» доказали, что 44-летняя осужденная, работая в доме-интернате для престарелых и инвалидов помощником по уходу за маломобильными постояльцами, в апреле 2026 года похитила из кошелька на прикроватном столике 17 тысяч рублей.
В ходе следствия сиделка возместила потерпевшей 71-летней пенсионерке материальный ущерб. Суд признал соцработницу виновной в краже с причинением значительного ущерба гражданину и назначил наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Кунгуре суд приговорил женщину к реальному сроку заключения за регулярные кражи в магазинах, в Перми женщина была осуждена за воровство у мужчин.