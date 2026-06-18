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В красноярских «Белых росах» из окна многоквартирного дома выпала женщина

В Красноярске в многоквартирном доме на улице Карамзина произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня в красноярском жилом комплексе «Белые росы» из окна многоквартирного дома на улице Карамзина выпала 50-летняя женщина. Местные жители сообщили, что все случилось во втором подъезде на седьмом этаже. По их словам, горожанка скончалась от полученных травм.

Однако в пресс-службе полиции Newslab уточнили, что женщина упала с высоты третьего этажа и выжила. Сейчас она находится в коме.

Предварительно, что происшествие не носит криминальный характер. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю клещи покусали 1909 жителей Красноярского края, из них 306 — дети.