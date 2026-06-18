В красноярских «Белых росах» из окна многоквартирного дома выпала женщина

Вечером 17 июня в красноярском жилом комплексе «Белые росы» из окна многоквартирного дома на улице Карамзина выпала 50-летняя женщина. Местные жители сообщили, что все случилось во втором подъезде на седьмом этаже. По их словам, горожанка скончалась от полученных травм.