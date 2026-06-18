Пять раненых подростков-футболистов из атакованного ВСУ автобуса доставят в Белоруссию

Трагедия произошла в среду. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что БПЛА самолётного типа ударил по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, — супруга одного из тренеров. По данным Минздрава Белоруссии, различные травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети. СК возбудил дело о теракте.