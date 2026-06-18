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Пять раненых подростков-футболистов из атакованного ВСУ автобуса доставят в Белоруссию

Шестерых пострадавших после атаки БПЛА на автобус с гомельской детской футбольной командой в Брянской области эвакуируют в Белоруссию. Среди них пятеро юных спортсменов, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: Life.ru

«В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых — дети», — сказал он.

По словам Кузнецова, в больницах Брянска раненым оказали всю необходимую помощь.

Трагедия произошла в среду. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что БПЛА самолётного типа ударил по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, — супруга одного из тренеров. По данным Минздрава Белоруссии, различные травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети. СК возбудил дело о теракте.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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