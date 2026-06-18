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Смеялись над мультиками, а через секунду — взрыв: Пассажирка описала атаку на детский автобус под Брянском

Перед атакой беспилотника на автобус с детьми в Брянской области школьники смотрели мультфильмы и смеялись. Об этом RT рассказала одна из матерей, сопровождавших детей.

«Мультики в автобусе включили, дети начали смеяться. И просто взрыв — такой глухой взрыв. Все испугались», — сказала она.

Женщина отметила, что её ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, где ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автобус из Белоруссии, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, ещё восемь пострадали, включая шестерых детей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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