Масштабная атака беспилотников на РФ: силы ПВО сбили 555 БПЛА

Дроны ВСУ атаковали ряд регионов. Под удар попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ростовская и Рязанская области.
Также дроны сбили над Москвой и Подмосковьем, над Крымом и акваторией Азовского моря.
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