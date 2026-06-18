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Масштабная атака беспилотников на РФ: силы ПВО сбили 555 БПЛА

В Минобороны отчитались о масштабной работе дежурных средств ПВО: в ночь на 18 июня военные нейтрализовали 555 украинских беспилотников самолетного типа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дроны ВСУ атаковали ряд регионов. Под удар попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ростовская и Рязанская области.

Также дроны сбили над Москвой и Подмосковьем, над Крымом и акваторией Азовского моря.

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