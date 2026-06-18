В Самарской области столкнулись грузовик Hongyan и легковая Toyota Corolla

Авария произошла 18 июня на 866 километре трассы М-5 в Самарской области. Около 08:20 столкнулись грузовик Hongyan и легковая Toyota Corolla в Сызранском районе. В результате происшествия двое людей скончались на месте, ребенка доставили в центральную городскую больницу Сызрани, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».