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Пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Брянском перевезут в Белоруссию

Шестерых пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области перевезут для лечения на родину — в Белоруссию. Такое решение было принято по итогам консилиума российских и белорусских врачей, а также специалистов Федерального центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве РФ. Остальные пассажиры автобуса уже вернулись домой.

Шестерых пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области перевезут для лечения на родину — в Белоруссию. Такое решение было принято по итогам консилиума российских и белорусских врачей, а также специалистов Федерального центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве РФ. Остальные пассажиры автобуса уже вернулись домой.

Бригады ФЦМК Минздрава проводят медицинскую эвакуацию пострадавших, пятеро из которых — дети, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

В больницах Брянска пострадавшим оказали необходимую помощь. Одному взрослому и одному ребенку провели операции, их состояние стабилизировали для перевода в белорусскую больницу.

«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое, — сообщил замглавы Минздрава (цитата по “Интерфаксу”). — Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести».

Удар дрона по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области произошел 17 июня. В автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. СКР возбудил дело о теракте.

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