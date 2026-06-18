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Минздрав РФ: двое пострадавших в Брянской области в тяжелом состоянии

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Состояние одного взрослого и одного ребенка, пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в Брянской области, стабильное тяжелое, об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: Sputnik.by

«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что пострадавших эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Беларуси.

«По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту их жительства — в Беларуси», — сказал помощник министра.

В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.

В автобусе было 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.

В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко — жена тренера из Речицы Алексея Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей.

В Министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Для оказания помощи раненым направили три специализированные медицинские бригады.

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