Минздрав РФ: двое пострадавших в Брянской области в тяжелом состоянии

«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — сказал Кузнецов.
Он уточнил, что пострадавших эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Беларуси.
«По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту их жительства — в Беларуси», — сказал помощник министра.
В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.
В автобусе было 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.
В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко — жена тренера из Речицы Алексея Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей.
В Министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Для оказания помощи раненым направили три специализированные медицинские бригады.