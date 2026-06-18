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Уехал на авто серого цвета и не вернулся: без вести пропал 56- летний житель Симферополя

В Симферополе исчез мужчина вместе с автомобилем.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

В Симферополе ищут автолюбителя. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропал 56-летний житель Симферополя Мясников Андрей Анатольевич. Мужчина 6 июня 2026 года уехал на автомобиле Chevrolet Lanos серого цвета и не вернулся.

Приметы Андрея Мясникова: 175 см. рост, нормальное телосложение, седые с залысинами волосы, карие глаза.

Крымчанин был одет в голубую рубашку, синие брюки, черные туфли и черную кепку.

Просьба, сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700−54−52 (бесплатно на территории РФ) или 112.

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