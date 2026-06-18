Уехал на авто серого цвета и не вернулся: без вести пропал 56- летний житель Симферополя

В Симферополе ищут автолюбителя. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропал 56-летний житель Симферополя Мясников Андрей Анатольевич. Мужчина 6 июня 2026 года уехал на автомобиле Chevrolet Lanos серого цвета и не вернулся.
Приметы Андрея Мясникова: 175 см. рост, нормальное телосложение, седые с залысинами волосы, карие глаза.
Крымчанин был одет в голубую рубашку, синие брюки, черные туфли и черную кепку.
Просьба, сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
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