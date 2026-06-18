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ТЦ «МЕГА Белая дача» временно закрыли по техническим причинам

Торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках временно закрыли по техническим причинам. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе ТЦ.

Торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках временно закрыли по техническим причинам. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе ТЦ.

— По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах, — уточнили в Telegram-канале.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона ВСУ попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» — произошло возгорание, данные о площади пожара и пострадавших уточняются.

На месте падения обломков БПЛА на территории ТЦ «Садовод» тоже зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево действовали временные ограничения. Авиакомпания «Аэрофлот» призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в авиагавани.

Пассажиров последнего аэропорта эвакуировали в безопасные места из-за угрозы удара украинских беспилотников. Людей проводили на паркинги и в укрытия.

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