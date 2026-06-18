В Москве временно закрыт ТЦ «МЕГА Белая Дача» после атаки БПЛА

«МЕГА Белая Дача» в Котельниках временно закрыта «по техническим причинам». В пресс-службе ТЦ пообещали сообщить о возобновлении работы позднее и принесли извинения посетителям.
Сегодня ночью Москва подверглась массированной атаке БПЛА, на подлете к городу сбили 180 дронов. БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача», там произошел пожар. Обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Также несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Информации о пострадавших нет.
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