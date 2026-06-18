РБК: бывшего боксера Надибергова считают исполнителем убийства в деле Трабера

Следствие считает, что арестованный на два месяца бывший боксер Алисултан Надирбегов был исполнителем убийства бизнесмена и депутата из Выборга Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, господин Надирбегов стрелял в депутата из снайперской винтовки.