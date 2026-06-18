Ночью 18 июня в Воронежской области уничтожили 35 украинских беспилотников

В ночь на 18 июня ВСУ снова предприняли попытку массированной атаки Воронежской области. Утром четверга губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и девятью районами региона были обнаружены и уничтожены 35 беспилотных летательных аппаратов.
По предварительным данным, при отражении атаки никто из людей не пострадал. В одном из муниципалитетов упавшие обломки повредили остекление административного здания. На месте ЧП работают оперативные службы.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
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