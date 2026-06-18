Подросток, убивший школьницу в Приморье, угрожал ей расправой при расставании

Тело девушки обнаружили 11 июня в Углекаменске. Первичный осмотр не выявил следов насилия, однако судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти — механическую асфиксию. Следователи быстро вышли на подозреваемого — 15-летнего знакомого погибшей. По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток сдавил жертве шею, пока она не перестала дышать. Пытаясь скрыть преступление, он спрятал тело и рассказывал друзьям, что нашёл девушку без сознания. Однако под тяжестью собранных улик фигурант дал признательные показания и детально воспроизвел механизм убийства во время проверки показаний на месте. Суд заключил подростка под стражу.