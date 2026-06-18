Пострадавших при атаке БПЛА на автобус эвакуируют в Белоруссию

«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — заявил Кузнецов.
По итогам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии было решено эвакуировать пострадавших для лечения в Белоруссию. Сейчас бригады ФЦМК Минздрава России занимаются медицинской эвакуацией пяти детей и одного взрослого.
В больницах Брянска всем пострадавшим сделали диагностику и провели хирургическую обработку ран. Один взрослый пациент и один ребенок перенесли операции — их провела объединенная бригада врачей из Брянска и федеральных медицинских центров. Как добавил Кузнецов, состояние этих пациентов удалось стабилизировать, что и позволило начать медицинскую эвакуацию, добавил Кузнецов.