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Пострадавших при атаке БПЛА на автобус эвакуируют в Белоруссию

После атаки беспилотника на автобус с детьми в Брянской области двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — остаются в тяжелом состоянии. Принято решение эвакуировать раненых на родину. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — заявил Кузнецов.

По итогам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии было решено эвакуировать пострадавших для лечения в Белоруссию. Сейчас бригады ФЦМК Минздрава России занимаются медицинской эвакуацией пяти детей и одного взрослого.

В больницах Брянска всем пострадавшим сделали диагностику и провели хирургическую обработку ран. Один взрослый пациент и один ребенок перенесли операции — их провела объединенная бригада врачей из Брянска и федеральных медицинских центров. Как добавил Кузнецов, состояние этих пациентов удалось стабилизировать, что и позволило начать медицинскую эвакуацию, добавил Кузнецов.

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