Сотрудник силового подразделения задушил любимую и убил себя

В индийском штате Махараштра сотрудник сил безопасности (MSF) Рохит Патил убил свою возлюбленную, а затем покончил с собой. Трагедия произошла во вторник вечером в деревне Ниди, где пара заперлась в пустующем доме, — пишет Times of India.
По данным полиции, 27-летний Патил, ожидавший назначения на должность, задушил 20-летнюю Танви Таадкар нейлоновой веревкой. После этого он совершил самоубийство. Их обнаружили родственники девушки, которые забеспокоились, когда она не вернулась домой.
Следствие установило, что причиной трагедии стала семейная ссора. Анализ переписки в WhatsApp показал, что Патил был недоволен поведением девушки и подозревал её в неверности. Он вызвал её на разговор в дом, принадлежащий семье её работодателя, где и запер двери изнутри перед совершением преступления.
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства, однако в суд будет представлен отчёт для прекращения незавершённого производства в отношении Патила в связи с его смертью. Дом, в котором произошёл инцидент, принадлежит жителю Мумбаи и использовался семьёй жертвы для проживания во время каникул.
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