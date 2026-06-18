Сотрудник силового подразделения задушил любимую и убил себя

Следствие установило, что причиной трагедии стала семейная ссора. Анализ переписки в WhatsApp показал, что Патил был недоволен поведением девушки и подозревал её в неверности. Он вызвал её на разговор в дом, принадлежащий семье её работодателя, где и запер двери изнутри перед совершением преступления.