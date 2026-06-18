Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения после эвакуации из-за БПЛА

«Внуково, Домодедово, Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.
Аэропорты продолжают работу в штатном режиме после отмены временных мер. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок действует из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Сергей Собянин уточнял, что ВСУ ночью бросили в воздушную атаку на Москву около 180 беспилотников. Также сообщалось, что в аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров. В Подмосковье после ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Одна женщина пострадала. Всего за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 555 украинских беспилотников самолётного типа.
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