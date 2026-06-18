Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Атака около 180 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года

Попытка атаки украинских дронов на Москву стала самой крупной за последние два года. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют подсчеты на основе данных, обнародованных мэром города Сергеем Собяниным.

Попытка атаки украинских дронов на Москву стала самой крупной за последние два года. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют подсчеты на основе данных, обнародованных мэром города Сергеем Собяниным.

С начала суток силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице России было ликвидировано около 180 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого момента наибольшее число дронов сбили в первой половине суток 17 мая (81 БПЛА). 16 мая силы ПВО уничтожили 38 беспилотников, еще 61 вражеский беспилотник сбили 7 мая.

Кроме того, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 дронов, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 — 42 БПЛА, передает ТАСС.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» — произошел пожар, данные о его площади и пострадавших уточняются.

На месте падения обломков БПЛА на территории ТЦ «Садовод» тоже зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше