ТАСС: Атака около 180 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года

Попытка атаки украинских дронов на Москву стала самой крупной за последние два года. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют подсчеты на основе данных, обнародованных мэром города Сергеем Собяниным.
С начала суток силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице России было ликвидировано около 180 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
До этого момента наибольшее число дронов сбили в первой половине суток 17 мая (81 БПЛА). 16 мая силы ПВО уничтожили 38 беспилотников, еще 61 вражеский беспилотник сбили 7 мая.
Кроме того, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 дронов, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 — 42 БПЛА, передает ТАСС.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» — произошел пожар, данные о его площади и пострадавших уточняются.
На месте падения обломков БПЛА на территории ТЦ «Садовод» тоже зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.