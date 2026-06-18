Директора «Иркутскгортранса» Сергея Майока задержали по обвинению в растрате

По версии следствия, он заключал договоры с индивидуальными предпринимателями, в том числе на поставку товаров, которые не использовались для работы предприятия. Таким образом Майок потратил деньги предприятия в особо крупном размере. Суд избрал директору меру пресечения — запрет на определённые действия. Подробности о сумме растраты пока не сообщаются.