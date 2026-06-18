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Директора «Иркутскгортранса» Сергея Майока задержали по обвинению в растрате

В Иркутской области директора муниципального транспортного предприятия «Иркутскгортранс» обвиняют в крупной растрате. Сергей Майок заключал договоры с предпринимателями на поставку товаров, которые предприятию были не нужны. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Источник: Life.ru

«Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение директору муниципального предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, он заключал договоры с индивидуальными предпринимателями, в том числе на поставку товаров, которые не использовались для работы предприятия. Таким образом Майок потратил деньги предприятия в особо крупном размере. Суд избрал директору меру пресечения — запрет на определённые действия. Подробности о сумме растраты пока не сообщаются.

Ранее Второй Западный окружной военный суд смягчил наказание генерал-майору запаса Анвару Галимуллину и ещё двум фигурантам дела о хищении денег Минобороны в Центральноафриканской Республике. Вместе с Галимуллиным судили полковника Юрия Убогого и подполковника Ивана Галючека. Все трое работали в представительстве Минобороны России при военном ведомстве ЦАР.

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