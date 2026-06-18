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Пожар на единственном НПЗ Азербайджана: что известно о ЧП

В Низаминском районе Баку на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС республики. На месте работают пожарные расчеты, возгорание ликвидируют.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Это предприятие — единственный НПЗ в Азербайджане. Его мощность составляет 6,5 млн тонн в год.

Сейчас на заводе идет масштабная реконструкция и модернизация. После завершения всех работ объект сможет перерабатывать любые сорта нефти, добываемые в странах Каспийского региона. Полностью завершить проект планируют в 2027 году.

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