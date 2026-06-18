Пожар на единственном НПЗ Азербайджана: что известно о ЧП

Это предприятие — единственный НПЗ в Азербайджане. Его мощность составляет 6,5 млн тонн в год.
Сейчас на заводе идет масштабная реконструкция и модернизация. После завершения всех работ объект сможет перерабатывать любые сорта нефти, добываемые в странах Каспийского региона. Полностью завершить проект планируют в 2027 году.
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