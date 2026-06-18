21-летний студент прыгнул с гига-тарзанки и умер

Сразу после прыжка молодой человек начал жаловаться на острую боль в груди и животе, а также на проблемы с дыханием. Семья сначала отвезла пострадавшего в отель в Рамкунде, надеясь, что ему станет лучше, но состояние студента стремительно ухудшалось.