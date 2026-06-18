21-летний студент прыгнул с гига-тарзанки и умер

В индийском штате Уттаракханд 21-летний студент скончался после прыжка с банджи. Трагедия произошла недалеко от Сринагара, когда Лакшья Растоги, возвращаясь с семьей из храма, решил испытать аттракцион, — пишет Times of India.
Сразу после прыжка молодой человек начал жаловаться на острую боль в груди и животе, а также на проблемы с дыханием. Семья сначала отвезла пострадавшего в отель в Рамкунде, надеясь, что ему станет лучше, но состояние студента стремительно ухудшалось.
Около 21:00 его доставили в общественный медицинский центр в Пали, где врачи констатировали отсутствие пульса. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти юношу не удалось, и он был объявлен мертвым.
По предварительным данным медиков, причиной смерти мог стать обморок или сердечный приступ, спровоцированный физической нагрузкой. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, точная причина будет установлена после вскрытия.
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