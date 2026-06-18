Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 18 июня

В ночь на 18 июня украинские дроны-камикадзе атаковали инфраструктурные объекты Ростовской области. В результате налета погиб один человек, двое получили ранения. Зафиксированы разрушения и пожары.
Воздушная атака началась глубокой ночью. Следует отметить, чтобы совершить удар противник несколько дней накапливал беспилотники и не совершал групповых налетов. Лишь ночью в среду на границе Ростовской области и ЛНР, в Чертковском районе, был сбит летательный аппарат.
А сегодня, в четверг, украинские боевики десятками БПЛА атаковали сразу пять районов Ростовской области.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силами ПВО сбиты около 60 беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском районах и в городе Каменске-Шахтинском.
В городе Гуково атаке подвергся железнодорожный узел. Один человек погиб, двое работников грузовой станции получили ранения. Их госпитализировали. В результате ЧП поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. Пожарные в данный момент борются с огнем. В Красносулинском районе также возник пожар, но огонь уже потушен.
Всего в ночь на 18 июня силы ПВО сбили над регионами России 555 украинских самолетных беспилотников.