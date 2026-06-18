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Пьяный 18-летний парень прыгал по машинам под Волгоградом

Хулиган повредил четыре автомобиля и теперь может сесть в тюрьму на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области 18-летний местный житель устроил настоящий погром во дворе многоэтажки. Ночью 16 мая 2026 года он в состоянии сильного алкогольного опьянения прыгал по капотам и крышам припаркованных автомобилей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Жители заметили хулигана и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека на месте происшествия. Наибольшие повреждения получили четыре иномарки: «Киа Рио», «Джетур Дашинг», «Фольксваген Тигуан» и «Лада Веста». Общая сумма ущерба, которую причинил хулиган владельцам этих машин, превысила 100 тысяч рублей.

На него завели дело. Злоумышленник уже признал свою вину. Теперь ему грозит серьезное наказание — вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.