Пьяный 18-летний парень прыгал по машинам под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области 18-летний местный житель устроил настоящий погром во дворе многоэтажки. Ночью 16 мая 2026 года он в состоянии сильного алкогольного опьянения прыгал по капотам и крышам припаркованных автомобилей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Жители заметили хулигана и вызвали полицию.