Судебные приставы приостановили работу гостиниц сети «Мартон» в Краснодаре

Запрещена эксплуатация гостиничных комплексов «Мартон Вилла Диас», «Мартон Лидер», «Мартон Палермо», «Мартон Палас», гостевого дома «Мартон Boutique & SPA», а также нежилого и торгового помещений, расположенных на территории города.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton («Мартон») Андрею Марченко и индивидуальному предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена). Росимущество требовало обязать ответчиков освободить нежилые помещения и взыскать плату за фактическое пользование. В рамках обеспечительных мер суд запретил Андрею Марченко и Ольге Тимофеенко, а также иным лицам использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность.
Речь шла об объектах гостиничной сети Marton в Краснодаре, включая отели «Мартон Пашковский», «Мартон Лидер», «Мартон Лидер 3» и «Мартон Амиго». Кроме того, был наложен арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах 118,5 млн руб.