Судебные приставы приостановили работу гостиниц сети «Мартон» в Краснодаре

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton («Мартон») Андрею Марченко и индивидуальному предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена). Росимущество требовало обязать ответчиков освободить нежилые помещения и взыскать плату за фактическое пользование. В рамках обеспечительных мер суд запретил Андрею Марченко и Ольге Тимофеенко, а также иным лицам использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность.