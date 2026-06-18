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Пострадавшего после атаки ВСУ на автобус ребенка эвакуируют в Беларусь

Пострадавшие при атаке ВСУ на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области получили осколочные ранения.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с футбольной командой из Беларуси в Брянской области получили осколочные ранения. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

Как сообщает телеканал, один из детей находится в тяжелом состоянии и транспортируется в Беларусь с аппаратной поддержкой, остальные пострадавшие в сознании и чувствуют себя лучше.

17 июня украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус. На момент удара в транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Беларуси. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Все они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

В России назвали атаку ВСУ на автобус терактом. Комментируя трагедию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что ответом на действия киевских боевиков станет продолжение специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту страны и населения от подобных террористических проявлений.

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