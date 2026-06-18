Пострадавшего после атаки ВСУ на автобус ребенка эвакуируют в Беларусь

17 июня украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус. На момент удара в транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Беларуси. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Все они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.