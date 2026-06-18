Женщина оступилась на лестнице и покалечила мозг

В Кирове уборщица получила тяжёлые травмы головы, упав с пожарной лестницы во время рабочего перерыва. Об этом сообщают в кировской гострудинспекции.
Несчастный случай произошёл, когда женщина вышла на лестницу через запасной выход. В результате падения работница была госпитализирована с серьёзными повреждениями.
По данным медиков, у пострадавшей диагностирован ушиб головного мозга и рваная рана мягких тканей лица, что говорит о тяжести полученных травм.
В настоящий момент Государственная инспекция труда региона проводит расследование инцидента. Специалисты выясняют точные обстоятельства и причины, которые привели к падению женщины на служебной лестнице.
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