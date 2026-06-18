Два человека утонули за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки произошли два трагических происшествия на воде, в результате которых погибли ребенок и взрослый.
17 июня одно ЧП случилось на акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге, где утонул мужчина. Второй инцидент произошел в Краснотурьинске на реке Турья, где утонула 10-летняя девочка. Обе трагедии случились на водоемах, не оборудованных для купания.
По данным регионального МЧС, с начала летнего сезона погибли восемь человек, из них двое —несовершеннолетние. Одного человека удалось спасти.
«За аналогичный период 2025 года произошло 12 происшествий, погибли 11 человек, в том числе 4 ребенка, спасены 5 человек», — рассказали в МЧС.
Спасатели напоминают, что купаться можно только в оборудованных местах и просят граждан не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра у водоемов.