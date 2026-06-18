iPhone внутри радиоприемника нашли в нижегородском СИЗО-3

Сотрудники отдела режима и надзора вместе с оперативниками при досмотре посылки, адресованной одному из обвиняемых, заподозрили неладное — их внимание привлек радиоприемник. При проверке внутри корпуса техники обнаружился тайник. Из него изъяли iPhone 7 Plus в бело‑розовом корпусе, сим‑карту и зарядный шнур — все это запрещено к хранению и использованию в СИЗО.