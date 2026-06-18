Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

iPhone внутри радиоприемника нашли в нижегородском СИЗО-3

Сейчас в учреждении проводят служебную проверку.

В следственном изоляторе № 3 не дали доставить запрещенные вещи обвиняемому: в посылке нашли спрятанный смартфон. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Сотрудники отдела режима и надзора вместе с оперативниками при досмотре посылки, адресованной одному из обвиняемых, заподозрили неладное — их внимание привлек радиоприемник. При проверке внутри корпуса техники обнаружился тайник. Из него изъяли iPhone 7 Plus в бело‑розовом корпусе, сим‑карту и зарядный шнур — все это запрещено к хранению и использованию в СИЗО.

Сейчас в учреждении проводят служебную проверку. Материалы передадут в правоохранительные органы, чтобы привлечь отправителя посылки к ответственности.

Ранее крупную партию средств связи пытались доставить на территорию нижегородской ИК.