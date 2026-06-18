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Поврежден корабль: баржа и буксир протаранили причал Дудинки

В морском порту Дудинка произошло столкновение барже-буксирного состава с причалом.

В морском порту Дудинка произошло столкновение барже-буксирного состава с причалом. В результате инцидента повреждения получило судно «Капитан Яковлев». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По факту аварии Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. В настоящее время специалисты выясняют точные причины и обстоятельства столкновения, а также оценивают степень повреждения инфраструктуры порта.

Информация о пострадавших в результате этого происшествия на данный момент отсутствует. Прокуратура проверит, были ли соблюдены все технические нормы и инструкции экипажем судна при маневрировании в акватории порта.

По итогам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии признаков административного правонарушения в действиях ответственных лиц.

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