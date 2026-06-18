Фрагменты БПЛА повредили административное здание в Воронежской области

Упавшие фрагменты беспилотника повредили остекление административного здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил губератор Александр Гусев.
По предварительным данным, люди не пострадали. На настоящий момент в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Напомним, минувшей ночью над Воронежской областью ликвидировали 35 беспилотников.
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