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Фрагменты БПЛА повредили административное здание в Воронежской области

По предварительным данным, люди не пострадали.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Упавшие фрагменты беспилотника повредили остекление административного здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил губератор Александр Гусев.

По предварительным данным, люди не пострадали. На настоящий момент в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Напомним, минувшей ночью над Воронежской областью ликвидировали 35 беспилотников.

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