Собянин: Силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
По данным СМИ, попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву стала самой крупной за последние два года. С начала суток на подлете к городу сбили около 180 дронов ВСУ.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в деревне Степаново обломки повредили кровлю частного дома — женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась.