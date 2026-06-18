Житель Приангарья приговорен к шести годам колонии за призывы к терроризму

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве 54-летний Рагим Фараджов был признан виновным в склонении к участию в деятельности террористической организации. Установлено, что в 2022—2023 годах он совершал действия, направленные на вовлечение знакомых и родственников в деятельность организации, признанной террористической Верховным судом РФ и запрещенной на территории страны. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.