Житель Приангарья приговорен к шести годам колонии за призывы к терроризму

«Суд постановил обвинительный приговор в отношении Евгения Павлюка. Суд назначил Павлюку наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судебной инстанции.
В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что осужденный оставлял комментарии под видеороликами проукраинской направленности. В своих сообщениях он оправдывал действия террористических организаций, а также призывал к насильственным действиям в отношении президента России Владимира Путина и к бомбардировке Москвы.
Кроме того, Павлюку запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, а также администрированием сайтов, форумов и чатов. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве 54-летний Рагим Фараджов был признан виновным в склонении к участию в деятельности террористической организации. Установлено, что в 2022—2023 годах он совершал действия, направленные на вовлечение знакомых и родственников в деятельность организации, признанной террористической Верховным судом РФ и запрещенной на территории страны. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.