Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Приангарья приговорен к шести годам колонии за призывы к терроризму

18 июня пресс-служба второго Восточного окружного военного суда сообщила о вынесении приговора жителю Иркутской области. Суд назначил Евгению Павлюку наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за призывы к террористической деятельности.

Источник: Freepik

«Суд постановил обвинительный приговор в отношении Евгения Павлюка. Суд назначил Павлюку наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судебной инстанции.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что осужденный оставлял комментарии под видеороликами проукраинской направленности. В своих сообщениях он оправдывал действия террористических организаций, а также призывал к насильственным действиям в отношении президента России Владимира Путина и к бомбардировке Москвы.

Кроме того, Павлюку запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, а также администрированием сайтов, форумов и чатов. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве 54-летний Рагим Фараджов был признан виновным в склонении к участию в деятельности террористической организации. Установлено, что в 2022—2023 годах он совершал действия, направленные на вовлечение знакомых и родственников в деятельность организации, признанной террористической Верховным судом РФ и запрещенной на территории страны. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.