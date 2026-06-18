Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Система ПВО Минобороны ликвидировала еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом в четверг, 18 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города у себя в канале в МАКС.
Общее количество дронов, сбитых на подлете к городу, достигло 190.
Попытка атаки украинских дронов на Москву стала самой крупной за последние два года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона попали на кровлю ТЦ «Белая дача» — произошел пожар, данные о его площади и пострадавших уточняются.