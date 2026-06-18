20-летнему жителю Забайкалья дали 9 лет за слив Киеву данных об объектах ВС РФ

В начале 2024 года Михайлов сам связался в Telegram с представителем запрещённой в России террористической организации. По заданию куратора из Украины он несколько раз собирал и передавал информацию о военных объектах и волонтёрах, которые помогают российским военным. Сотрудники ФСБ пресекли его деятельность. Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю.