Ещё 14 дронов пытались атаковать Москву после уничтожения около 180 БПЛА

«Уничтожены ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Максе.
Во время налёта дронов в Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолётов. Спустя час Собянин рассказал об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. После этого ограничения в воздушных гаванях сняли, но ненадолго.
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