Родственник-сосед внезапно застрелил 40-летнего мужчину

Инцидент произошёл около 5 утра в районе Сангам-Вихар. Свидетель видел, как двое мужчин стояли и разговаривали, после чего один из них внезапно открыл огонь, произведя до пяти выстрелов. От полученных ранений, включая выстрел в голову, Мишра скончался на месте.