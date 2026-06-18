Родственник-сосед внезапно застрелил 40-летнего мужчину

В среду утром на юге Дели был застрелен 40-летний водитель Хридеш Мишра. По данным полиции, нападение совершил его родственник и сосед, предположительно, из-за давней семейной вражды, — пишет Times of India.
Инцидент произошёл около 5 утра в районе Сангам-Вихар. Свидетель видел, как двое мужчин стояли и разговаривали, после чего один из них внезапно открыл огонь, произведя до пяти выстрелов. От полученных ранений, включая выстрел в голову, Мишра скончался на месте.
Полиция рассматривает версию о мести. Следствие выясняет, связано ли убийство с преступлением 10-месячной давности, когда был убит родственник нападавшего. Тогда в деле также фигурировали знакомые погибшего Мишры.
Правоохранительные органы ведут активные поиски стрелка. Уже заведено уголовное дело, сформированы поисковые группы, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия.
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