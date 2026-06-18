Пострадавшего мальчика из атакованного ВСУ автобуса везут в Белоруссию под ИВЛ

Ребёнка, который тяжело пострадал при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, везут в Белоруссию. Он находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный». Остальные пострадавшие уже в сознании, говорят и чувствуют себя лучше.